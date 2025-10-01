В Бишкеке задержали фармацевта за продажу сильнодействующих препаратов

Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУВД Бишкека задержали фармацевта одной из аптек по подозрению в незаконной продаже сильнодействующих лекарственных препаратов.

Фото пресс-службы ГУВД Бишкека

В ведомстве проинформировали, что ранее поступила информация о том, что женщина продает знакомым психотропные лекарства без рецепта врача. По факту было возбуждено уголовное дело по статье 282 «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта» УК КР.

В ходе оперативных мероприятий задержана Г. Н., 1984 года рождения. При досмотре в ее сумке обнаружили психотропные препараты «Лирика» и «Тропикамид».

Изъятые лекарства направлены на судебно-экспертное исследование. Расследование продолжается.