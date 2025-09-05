20:54
Общество

Актрису из «Интернов» Аглаю Тарасову подозревают в контрабанде наркотиков

Фото из интернета

Звезда сериала «Интерны» Аглая Тарасова задержана в аэропорту Домодедово с вейпом, начиненным гашиш-маслом. Об этом пишет Газета.ru с ссылкой на Telegram-канал Mash.

Сообщается, что актрису задержали во время досмотра. Она прилетела в Москву из Израиля.

В отношении актрисы возбудили уголовное дело по статье 229.1 УК РФ «Контрабанда наркотических средств». Санкция этой статьи предусматривает до семи лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. В ближайшее время суд изберет ей меру пресечения.

Аглая Тарасова известна зрителям по роли Софьи Калининой в популярном сериале «Интерны» и главной роли в картине «Лед», где она сыграла фигуристку Надежду Лапшину.

