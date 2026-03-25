Владельца медклиники в Бишкеке уличили в продаже психотропных веществ

Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков выявили факт незаконных хранения, использования и сбыта психотропных веществ в медицинском центре «Дем-Нур» в Бишкеке. Об этом сообщает МВД.

По его данным, установлено, что владелец медицинского центра О.Ш., 1955 года рождения, осуществлял лечение пациентов с зависимостью от наркотиков и алкоголя без соответствующей лицензии, а также незаконно хранил, использовал и реализовывал психотропные вещества.

«В ходе обыска в клинике обнаружены и изъяты 18 ампул психотропных веществ, а также более 600 ампул и 16 упаковок различных лекарств. При обыске по месту жительства подозреваемого также обнаружено психотропное вещество», — говорится в сообщении.