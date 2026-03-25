21:43
USD 87.45
EUR 101.46
RUB 1.08
Происшествия

Владельца медклиники в Бишкеке уличили в продаже психотропных веществ

Сотрудники Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков выявили факт незаконных хранения, использования и сбыта психотропных веществ в медицинском центре «Дем-Нур» в Бишкеке. Об этом сообщает МВД.

По его данным, установлено, что владелец медицинского центра О.Ш., 1955 года рождения, осуществлял лечение пациентов с зависимостью от наркотиков и алкоголя без соответствующей лицензии, а также незаконно хранил, использовал и реализовывал психотропные вещества.

«В ходе обыска в клинике обнаружены и изъяты 18 ампул психотропных веществ, а также более 600 ампул и 16 упаковок различных лекарств. При обыске по месту жительства подозреваемого также обнаружено психотропное вещество», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/367456/
просмотров: 548
Версия для печати
25 марта, среда
21:42
На трассе Бишкек — Ош незаконно строили точку общепита. Компанию оштрафовали На трассе Бишкек — Ош незаконно строили точку общепита....
21:21
В Турции арестованы звезды кино и модели. Подозреваются в сутенерстве
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 26 марта: будет солнечно
20:46
РФ ведет диалог по водным проблемам с Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном
20:36
