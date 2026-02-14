19:46
USD 87.45
EUR 103.74
RUB 1.13
Происшествия

В Новопокровке задержан юный дилер с брикетами психотропных веществ

В Чуйской области задержан подозреваемый в незаконном сбыте психотропных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД региона.

По данным милиции, 11 февраля в ОВД Иссык-Атинского района поступила оперативная информация о возможном хранении и распространении наркотиков в одном из домов в селе Новопокровка. Факт был зарегистрирован, на место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

ГУВД
Фото ГУВД

В ходе оперативно-следственных мероприятий информация подтвердилась. Около 13.30 сотрудники милиции задержали молодого человека, вызвавшего подозрение. При личном досмотре у него обнаружили и изъяли белое порошкообразное вещество со специфическим запахом, расфасованное в свертки и обмотанное изолентой.

Задержанным оказался К.Б., 2007 года рождения. У него изъято 10 брикетов с указанным веществом. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое является психотропным веществом a-PVP.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 282 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК Кыргызской Республики.

В соответствии со статьей 96 УПК КР подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводятся дальнейшие следственные и оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств и возможных соучастников.

Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/362039/
просмотров: 449
Версия для печати
Материалы по теме
Лжесотрудники ГКНБ и Нацбанка обманули бишкекчанку почти на 1 миллион сомов
Проиграл деньги. Задержан мужчина, продавший чужой скот на 3,7 миллиона сомов
Милиция ищет места интим-услуг по всему Бишкеку
В Бишкеке вблизи объездной дороги найдено тело девушки: подозреваемый задержан
Из Кыргызстана в Узбекистан пытались ввезти почти 10 тысяч капсул психотропов
Узбекистанца задержали с партией психотропов, ввезенной из Кыргызстана
В Оше задержали иностранных студентов, предъявлявших водителям фальшивые чеки
Дроппер задержан в Чуйской области: его карта помогла мошенникам украсть деньги
В Бишкеке задержали карманников, укравших в маршрутке почти 700 тысяч сомов
Опасные «лекарства» продавали из квартиры: в Бишкеке задержана подозреваемая
Популярные новости
В&nbsp;Чуйской области задержан водитель с&nbsp;поддельным водительским удостоверением В Чуйской области задержан водитель с поддельным водительским удостоверением
Блогера задержали за&nbsp;распространение видеоматериалов негативного характера Блогера задержали за распространение видеоматериалов негативного характера
Сын Бекболота Талгарбекова сообщил о&nbsp;задержании отца для допроса Сын Бекболота Талгарбекова сообщил о задержании отца для допроса
Среди подписантов обращения, доставленных на&nbsp;допрос,&nbsp;&mdash; Жанторо Сатыбалдиев Среди подписантов обращения, доставленных на допрос, — Жанторо Сатыбалдиев
Бизнес
MEGA предлагает абонентам доступ к&nbsp;онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV MEGA предлагает абонентам доступ к онлайн-кинотеатру MEGOGO через MegaTV
Когда подарок говорит больше слов: как удивить на&nbsp;День святого Валентина Когда подарок говорит больше слов: как удивить на День святого Валентина
Вместо тысячи роз: дарите полезное со&nbsp;скидкой 14&nbsp;процентов в&nbsp;O!Store Вместо тысячи роз: дарите полезное со скидкой 14 процентов в O!Store
Будь в&nbsp;плюсе с&nbsp;&laquo;Элкарт+&raquo; от&nbsp;KICB Будь в плюсе с «Элкарт+» от KICB
14 февраля, суббота
18:43
В Новопокровке задержан юный дилер с брикетами психотропных веществ В Новопокровке задержан юный дилер с брикетами психотро...
17:56
ДУМК расторгло договоры с двумя компаниями и лишила их права организовывать умру
17:41
Министры энергетики четырех стран согласовали режимы работы сетей
17:00
Солнце «улыбнулось» Земле: астрономы показали гигантский смайлик
16:36
В Бишкеке «обчистили» дом на 3 миллиона сомов: задержан рецидивист