В Новопокровке задержан юный дилер с брикетами психотропных веществ

В Чуйской области задержан подозреваемый в незаконном сбыте психотропных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД региона.

По данным милиции, 11 февраля в ОВД Иссык-Атинского района поступила оперативная информация о возможном хранении и распространении наркотиков в одном из домов в селе Новопокровка. Факт был зарегистрирован, на место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Фото ГУВД

В ходе оперативно-следственных мероприятий информация подтвердилась. Около 13.30 сотрудники милиции задержали молодого человека, вызвавшего подозрение. При личном досмотре у него обнаружили и изъяли белое порошкообразное вещество со специфическим запахом, расфасованное в свертки и обмотанное изолентой.

Задержанным оказался К.Б., 2007 года рождения. У него изъято 10 брикетов с указанным веществом. Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятое является психотропным веществом a-PVP.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 282 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК Кыргызской Республики.

В соответствии со статьей 96 УПК КР подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводятся дальнейшие следственные и оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств и возможных соучастников.

Расследование продолжается.