17:46
Власть

Кабмин КР предлагает ввести годовой контроль за сильнодействующими веществами

На общественное обсуждение вынесен проект указа президента Кыргызской Республики «О временном регулировании некоторых общественных отношений в сфере оборота сильнодействующих веществ».

Документ предусматривает предоставление кабинету министров права на один год устанавливать правила законного оборота сильнодействующих веществ — их изготовления, переработки, приобретения, хранения, ввоза, вывоза, перевозки и пересылки, а также оборудования, используемого для их производства.

Как указано в проекте, кабмин должен в двухмесячный срок разработать и принять необходимые нормативные правовые акты для реализации положений Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты КР по вопросам противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров среди детей и молодежи» от 14 марта 2025 года №56.
Ссылка: https://24.kg/vlast/351234/
просмотров: 164
