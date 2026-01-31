Узбекистанца задержали с партией психотропов, ввезенной из Кыргызстана

Правоохранители в Ферганской области пресекли попытку контрабанды сильнодействующих препаратов из Кыргызстана. Задержан местный житель, у которого нашли почти 3 тысячи таблеток с психотропными веществами, сообщило издание Podrobno.uz.

По данным Службы госбезопасности, оперативное мероприятие прошло в городе Коканде. На улице остановили автомобиль Gentra, в котором находился местный житель 1994 года рождения.

В ходе досмотра в его вещах обнаружили 2 тысячи 797 таблеток сильнодействующего препарата «Регапен». По данным следствия, его незаконно ввезли в Узбекистан. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.