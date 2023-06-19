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Происшествия

В Москве задержаны уроженцы Кыргызстана, разводившие людей на обмене валюты

В Москве раскрыли крупную ОПГ, разводившую людей на обмене валюты. Всего они украли больше 250 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «База».

По его данным, преступная группировка появилась в начале апреля 2022 года.

«Ее основателями стали 41-летний Шахмар Дзейтов и 36-летний Шукмарбек Мавлянов. Мужчины обратили внимание на большой спрос на валюту из-за введенных Центробанком запретов на обмен и решили подзаработать. Позже к ним присоединились еще несколько человек. Всего в преступную группу входило как минимум 13 человек (среди них одна женщина). Почти все участники ОПГ были уроженцами Кыргызстана», — говорится в сообщении.

Под видом валютно-обменных операций члены группировки забирали деньги (чаще всего для подсчета) и сбегали. При этом у группы были четко распределены обязанности: часть участников занималась поиском людей, желавших поменять валюту, другие — непосредственно обменом, а третья группа — охраной.

В настоящий момент задержаны семь человек (шесть из них арестованы, один под запретом определенных действий). На них возбуждено уголовное дело еще и по статье «Организация преступного сообщества» УК РФ.

Еще шесть человек объявлены в федеральный розыск.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/268391/
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