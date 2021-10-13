Гибель кыргызстанца в США. Владелец траковой компании рассказал свою версию

Владелец фирмы, в которой работал застреленный полицейскими США кыргызстанец, рассказал, что происходило за несколько дней до трагедии. Обращение Адилет Муратбеков опубликовал на своей странице в Instagram.

Он опровергает информацию о том, что соотечественник угнал грузовик компании, потому что ему не выплатили деньги.

«Начну с того, что мне до глубины души жаль, что Нургазы покинул нас. Я до сих пор в шоке, потому что у меня были очень хорошие и доверительные отношения с ним. За это короткое время мы очень сдружились, и Нургазы успел многое мне рассказать: например, что у его отца недавно случился инсульт и как он переживает за него. Я относился к нему как к младшему брату. Нургазы устроился к нам в компанию через моего знакомого Макса 31 августа. Ни о каких невыплаченных деньгах здесь и речи быть не может! Он перешел к нам из другой траковой компании, где у него были какие-то недомолвки. Он прошел тест на наркотики и проверку данных. Все было чисто. Я приношу свои глубокие соболезнования его родным и близким», — написал Адилет Муратбеков.

Фото Адилета Муратбекова. Адилет Муратбеков (в центре) и Нургазы (справа)

По его словам, первый тревожный звонок от Нургазы поступил к нему 2 октября примерно в 16.00, когда они с супругой собирались на торжество друга.

«По видеозвонку он на полном серьезе обвинял меня, что я взломал его трейлер. Что он знает, что кто-то за ним следит и раньше кто-то пытался взломать его телефон. Говорил отстать от него или сказать там «своим», чтобы отстали от него. Голос у него был полон злости и уверенности в своих словах. Он просил встретиться с ним и чтобы я никуда не пытался сбежать. Я был в замешательстве от таких слов. Сначала я подумал, что это был пранк. Я объяснил ему, что сейчас очень занят и еду на той друга. Услышав, что мы идем на той, он разозлился, что не приглашен. Я объяснил, что это не мой той, а друга и могу пригласить его только на свой на следующий день, но если он хочет встретиться сегодня, то может приехать в ресторан, и я с ним поговорю лично», — дополнил автор поста.

По его словам, он объяснил Нургазы, что трейлер, скорее всего, сломался. Тот не хотел слушать.

«Мне пришлось несколько раз ему объяснять, что это не я, что в принципе невозможно удаленно совершать какие-либо манипуляции с трейлером. Также во время разговора со мной, увидев мельком мою жену, он попросил ее к телефону. Когда она взяла телефон, он так же твердо и уверенно сказал ей, чтобы она отстала от него и перестала взламывать трейлер. Моя жена начала беспокоиться, что он может представлять нам угрозу, и просила меня поехать в полицейский участок и поставить их в известность. Она попыталась записать наш разговор на случай, если бы его угрозы осуществились. Я первый раз был в такой ситуации с ним, да и вообще. Но так как мы спешили на праздник, то не успели хорошо обговорить ситуацию. В итоге позже, вечером этого же дня, он перезвонил мне и попросил прощения. Сказал: «Ойлонбой эле кой, все нормально», — вспоминает Адилет Муратбеков.

На следующий день, 3 октября, Адилет Муратбеков готовился к своему тою. Гости были приглашены в ресторан, в их числе Нургазы. Он пришел на мероприятие примерно в 18.00. Но на торжестве случился казус.

«Примерно в 20.00 ко мне подбежала девушка-фотограф с испуганным лицом и начала спрашивать, кто этот парень. Являлся ли он нашим гостем. Потому что только что он пытался украсть ее фотоаппарат. Но ей удалось забрать фотоаппарат обратно силой с помощью кухонного персонала и что он уже сбежал через черный ход на кухне. Я был очень зол на него и вышел на улицу, чтобы позвонить ему. Когда он ответил, я потребовал объяснения его поведению», — рассказывает Адилет Муратбеков.

Он отмечает, что на тот момент Нургазы так же говорил странные вещи.

«Сначала он спросил меня, кыргыз ли я. Я ответил, что да. Затем он сказал мне, чтобы я не трогал кыргызов и передал «своим», чтобы не трогали кыргызов. Также он хотел со мной встретиться на пересечении каких-то улиц. Сказал, что будет там меня ждать и я должен прийти прямо сейчас. Я отказался, так как меня ждали гости.

«Я сказал ему, что так мы не сможем продолжать работать, и попросил приехать завтра в офис и вернуть трейлер, чтобы расторгнуть контракт», — прокомментировал он инцидент.

На следующий день, 4 октября, Адилет Муратбеков с утра начал звонить Нургазы. Но он не отвечал.

«Примерно в 16.30 мне все-таки удалось дозвониться до Нургазы и я попросил его приехать к нам в офис, отдать трейлер и расторгнуть контракт, на что он ответил: «Если надо, то сам приезжай по адресу на ID-карте и забери. Не трогай Пенсильванию, не трогай кыргызов, не трогай мою семью».

Я сказал, что в таком случае мне придется написать заявление в полицию об угоне трейлера, на что он ответил: «Можешь заявлять, кому хочешь». Адилет Муратбеков

После кыргызстанец вызвал полицейского.

«Я хотел, чтобы полицейский просто поговорил с ним и образумил. Я снова позвонил Нургазы и сказал, что полицейский хочет поговорить с ним. Полицейский спросил его, почему он не хочет возвращать трейлер, а он просто молча слушал. Полицейский задал несколько вопросов, но Нургазы просто молчал и в конце бросил трубку», — пишет владелец траковой фирмы.

При этом он признается, что до последнего не хотел писать заявление о краже трейлера. По его словам, все работники, друзья, а также полицейский посоветовали писать заявление о краже, так как Нургазы не совсем адекватно себя вел и мог совершить что-то серьезное.

«Полицейский сказал, что лучше себя обезопасить, чем потом жалеть. Также, если я хочу, чтобы они приняли меры касательно поисков трейлера, им нужно будет официальное заявление. Я сказал полицейскому, что если найдете трейлер, то я не имею ничего против Нургазы, но мне просто нужно вернуть трейлер. В тот вечер полицейский несколько раз звонил и давал мне информацию, что трейлер все еще не найден», — вспоминает Адилет Муратбеков.

На следующее утро, 5 октября, ему позвонила полицейский, которая представилась Джессикой, и расспросила про Нургазы. Она также сообщила, что был вызов в 911 примерно в четыре утра и произошел инцидент с участием трака и водителя (Нургазы).

После этого с ним связался брат Нургазы — Адилет.

«Я объяснил ему всю ситуацию и что, возможно, Нургазы арестовали. Он сказал, что с ним уже связались полицейские и он едет в полицейский участок», — рассказывает Адилет Муратбеков. На следующий день он узнал о смерти Нургазы.

«7 октября мы узнали, что на месте происшествия были еще кыргызы, которые сделали запись произошедшего. 8 октября мы связались с одним из очевидцев — Эламаном. Он сумел записать видео своего диалога с Нургазы, также был записан момент приезда полиции.

По словам Эламана, Нургазы напал на него, приставив нож к шее, пока тот вел прямой эфир в Instagram и показывал, как нужно делать PTI. Адилет Муратбеков

Payment-to-income ratio (PTI) — коэффициент, рассчитываемый с целью определения долговой нагрузки заемщика при оценке его кредитоспособности.

«Посетитель заправки, выйдя из туалета, перевел внимание Нургазы на себя, и тогда Эламан смог оттолкнуть парня. Нургазы погнался за этим посетителем. Догнав его, уже спрятавшегося в своем автомобиле, Нургазы разбил его лобовое стекло, после чего вернулся к себе в трак. Эламан хотел сначала уехать, но решил остаться, так как он тоже кыргыз и хотел поговорить и помочь Нургазы. Дальше, думаю, вы видели видео, записанное Эламаном, где он пытался поговорить с Нургазы», — пояснил Адилет Муратбеков.

Ранее сообщалось, что в США полицейские застрелили 27-летнего кыргызстанца. Кыргызстанец работал в Пенсильвании дальнобойщиком. МИД со ссылкой на дипломатов сообщал, что поступила информация о смерти гражданина Кыргызстана М.Н., 1993 года рождения. По предварительным сведениям, причиной смерти стали множественные огнестрельные ранения, нанесенные полицейскими штата Пенсильвания 5 октября 2021 года.