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Сюжет: Приграничные конфликты

Конфликт на границе. Прокуратура обжаловала приговор обвиняемым

Органы надзора обжаловали приговор трем кыргызстанцам, обвиняемым по делу о конфликте на границе в апреле. Об этом 24.kg сообщили в Генпрокуратуре.

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По ее данным, дело находится на рассмотрении в Баткенском областном суде.

Отметим, что гражданин Кыргызстана А.И. был оправдан по статье «Государственная измена» за отсутствием состава преступления. Однако по статьям «Мародерство», «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта», а также «Незаконное пересечение государственной границы» УК КР признан виновным. Его приговорили в 15 годам лишения свободы.

Еще двое граждан Кыргызстана — А.Б. и А.У. также оправданы за отсутствием состава преступления по статье «Государственная измена», но осуждены по статьям «Мародерство» и «Незаконное пересечение государственной границы» УК КР. Обоих приговорили к восьми годам и шести месяцам лишения свободы.

К пожизненному заключению суд приговорил двух граждан Таджикистана — Аскара Юнусова и Абдурозика Каххорова.

По данным 24.kg, таджикская сторона также обжаловала этот приговор.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/210179/
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