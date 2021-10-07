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Сюжеты: Дело о захвате власти, Скандалы с чиновниками

Дело о захвате власти. Курсана Асанова переводят в СИЗО-50

Экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова переводят в СИЗО-50. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что до сегодняшнего дня он содержался в ИВС ГУВД Бишкека.

Адвокат Чынара Джакупбекова подтвердила эту информацию. По ее словам, причины, по которым Курсана Асанова именно сейчас переводят в СИЗО, неизвестны.

«Мой подзащитный фигурирует еще в двух уголовных делах — по беспорядкам в октябре 2020 года и по событиям в Кой-Таше в августе 2019-го. В СИЗО-50 нет условий для проведения онлайн-заседаний, кроме того, из этого изолятора не этапируют подследственных. Как будут проходить разбирательства в суде, непонятно», — сказала Чынара Джакупбекова.

Курсан Асанов фигурирует в нескольких уголовных делах, в том числе по событиям в селе Кой-Таш в августе 2019-го, беспорядкам в октябре 2020 года и делу о захвате власти. В сентябре Курсана Асанова задержали по подозрению в захвате власти. Решение о содержании его в изоляторе для рецидивистов принял суд по ходатайству Генеральной прокуратуры.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/209702/
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