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Сюжет: Дело о захвате власти

Октябрьские события. Курсан Асанов рассказал, как занял кресло главы МВД

Омбудсмен Токон Мамытов посетил ИВС ГУВД Бишкека, где встретился с задержанными экс-заместителем министра ВД Курсаном Асановым и гражданским активистом Максатом Касеновым. Об этом сообщает пресс-служба главного правозащитника страны.

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В ходе встречи с акыйкатчи Курсан Асанов заявил, что он и его адвокат неоднократно ходатайствовали перед следствием о назначении и проведении технической экспертизы опубликованной в СМИ и используемой следствием аудиозаписи его разговора с другим подозреваемым Алмазом Сарыбаевым.

«О вменяемых ему обвинениях Курсан Асанов заявил, что не захватывал МВД. 6 октября прошлого года он пришел в здание, где находились экс-министр внутренних дел и посторонние лица. Когда его вызвали в ГКНБ, там находились Омурбек Суваналиев, Темир Сариев, Чолпон Джакупова и Артур Медетбеков. Он подчеркнул, что приступил к исполнению обязанностей после получения письменного указания от заместителя секретаря Совбеза Омурбека Суваналиева. Более того, его официально представили коллективу МВД. Курсан Асанов предъявил копию письма Совбеза о назначении его министром от 6 октября 2020-го», — рассказали в аппарате омбудсмена.

Гражданский активист Максат Касенов сообщил, что его задержали за инцидент, имевший место в 2017 году. С его слов, уголовное дело тогда было прекращено за примирением сторон, и до настоящего времени никто не обращался с каким-либо заявлением.

Курсан Асанов фигурирует в нескольких уголовных делах, в том числе по событиям в селе Кой-Таш в августе 2019-го, беспорядкам в октябре 2020 года и делу о захвате власти.

Максат Касенов подозревается в покушении на убийство.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/209527/
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