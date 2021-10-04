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Активиста Максата Касенова водворили в СИЗО-50, где содержатся террористы

Активиста Максата Касенова водворили в СИЗО-50. Об этом сообщает пресс-служба Первомайского районного суда Бишкека.

Уточняется, что под стражей он будет содержаться до 30 октября. Напомним, Максата Касенова подозревают в покушении на убийство.

Отметим, что обвиняемый был лидером политического движения «Улуу Кыргызстан» и депутатом Каракольского горкенеша. В 2017 году его задержали после массовой драки.

В СИЗО-50 содержатся особо опасные преступники, в том числе террористы, рецидивисты и члены ОПГ. Это следственный изолятор особого режима.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/209155/
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