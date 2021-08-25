В Санкт-Петербурге снова подрались мигранты. Задержаны 14 человек

В Санкт-Петербурге произошла очередная драка мигрантов. Об этом сообщают российские СМИ.

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По их данным, в полицию поступила информация о том, что на Красносельском шоссе происходит драка с участием примерно 25 человек.

С места происшествия в городскую больницу № 26 с проникающим ранением грудной клетки, в тяжелом состоянии, госпитализировали 22-летнего узбекистанца.

В полицию также доставили 14 мигрантов — граждан Узбекистана, Таджикистана и Кыргызстана.

Пятерых из них оштрафовали по 500 рублей за нарушение режима пребывания в России, восемь человек отпустили под обязательство о явке, один оставлен под стражей.

Только за последний месяц в России произошло семь массовых драк с участием граждан Кыргызстана.

После этого было принято решение всех трудовых мигрантов, занятых в московских службах такси, проверять. В столице России объявлены бессрочные рейды «Таксист» и «Мигрант», сообщало ранее ГУ МВД по Москве и Московской области.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил пожизненно высылать мигрантов, нарушающих российское законодательство.