Массовые драки. Мигрантов предлагают пожизненно высылать из России

За участие в массовых драках мигрантов могут выслать из России навсегда. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на вице-спикера Госдумы Петра Толстого.

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За последние две недели в Москве произошло несколько массовых драк между мигрантами. Одной из наиболее резонансных стала драка в районе «Кузьминки» между выходцами Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана — в ней приняли участие около двух сотен человек.

«Если мы привозим людей к нам работать, то мы должны их обеспечить не только легальными правами, но и ответственностью за собственное поведение. Подрались — прямо на следующий день в самолет и домой. Причем высылать таких людей надо без права въезда в Россию пожизненно», — считает Петр Толстой.

Таким образом, уверен вице-спикер, в России удастся избежать создания анклавов, как это произошло, например, во Франции. «Там тоже привозили в страну дешевую рабочую силу — из Африки. И что они получили в итоге? Они получили анклавы, некие гетто, где живут мигранты, которые не хотят даже хоть как-то ассимилироваться. У нас сейчас такие тенденции стали появляться», — отметил он.

Напомним, только за последний месяц в Москве и Московской области произошли по меньшей мере четыре массовые драки трудовых мигрантов.