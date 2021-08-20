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Происшествия

Осужденному пытались пронести наркотики в пакете с мукой. Подозреваемый задержан

В Бишкеке осужденному пытались передать наркотики в СИЗО-1. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Октябрьского района столицы.

По ее данным, в милицию поступило сообщение о том, что некие граждане попытаются передать наркотические вещества заключенному в СИЗО-1 Бишкека.

Факт зарегистрировали в ЕРПП, начато досудебное производство по статье 268 «Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов без цели сбыта» УК КР.

УВД Октябрьского района
Фото УВД Октябрьского района. В Бишкеке осужденному пытались перебросить наркотики в СИЗО-1

Во время передачи продуктов питания через КПП в пакете с мукой нашли 15 граммов гашиша. Правоохранители задержали 33-летнего О.Д. Он рассказал, что его знакомый попросил передать пакет с продовольствием одному из осужденных. Подозреваемый получил четыре пакета и принес их в СИЗО-1.

Задержан также 27-летний А.Э. Его водворили в ИВС. По версии следствия, он и просил пронести наркотики осужденному.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/204573/
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