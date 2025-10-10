17:39
Происшествия

В Бишкеке произошла массовая драка. Все участники задержаны

В столице произошла массовая драка с участием около 20 человек. Инцидент случился в Октябрьском районе Бишкека, сообщили в пресс-службе УВД.

Очевидцы сняли происходящее на видео: на кадрах видно, как мужчины дерутся посреди улицы. В результате повреждены автомобили.

Причины конфликта пока не установлены.

«Факт зарегистрирован в УВД Октябрьского района. Начата доследственная проверка. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники милиции. Все участники инцидента установлены и доставлены в следственную службу», — говорится в официальном сообщении.

По информации правоохранителей, проверка продолжается. Дополнительные подробности будут сообщены позже.
