Очередная драка мигрантов в Москве. У кыргызстанца сотрясение мозга

В Москве мигранты из Кыргызстана подрались из-за стиральной машины. Об этом сообщают российские СМИ.

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По их данным, инцидент произошел в среду в районе Строгино. Участниками драки стали 25-летний кыргызстанец, его 32-летний родственник и еще несколько человек славянской внешности.

Оба мужчины работают на строительном рынке на МКАД. Как пояснил один из них, около 21.00 они приехали на улицу Твардовского для перевозки стиральной машины. Во время погрузки у них возник конфликт с гражданами, который закончился дракой и стрельбой из травматического оружия. 32-летний кыргызстанец получил сотрясение мозга и доставлен в больницу, но после оказания помощи его отпустили.

Большинству участников конфликта удалось скрыться, двое мигрантов из Кыргызстана привлечены к административной ответственности.

Только за последний месяц в Москве и Подмосковье произошло пять массовых драк с участием граждан Кыргызстана. После этого было принято решение всех трудовых мигрантов, занятых в московских службах такси, проверять. В столице России объявлены бессрочные рейды «Таксист» и «Мигрант», сообщало ранее ГУ МВД по Москве и Московской области.

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой предложил пожизненно высылать мигрантов, нарушающих российское законодательство.