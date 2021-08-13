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Убийство Лимонти. Суд отказал в переводе обвиняемого в СИЗО ГКНБ

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве криминального авторитета Алмазбека Сулайманова по прозвищу Лимонти.

Ранее адвокат обвиняемого Талгата Шамиева Жаныбек Монолбаев заявил ходатайство о переводе подзащитного из Бишкекского следственного изолятора № 1 в СИЗО ГКНБ. Он объяснил это тем, что содержание в СИЗО-1 может угрожать жизни и здоровью Шамиева.

Выйдя из совещательной комнаты, судья Мирлан Термечиков зачитал постановление, согласно которому ходатайство защиты не удовлетворено. «В суд не поступало каких-либо сведений о наличии угрозы жизни и здоровью обвиняемого. В таких случаях администрация СИЗО принимает меры, возможно, изолирует обвиняемого. Все должно быть в рамках закона», — сказал он.

Напомним, кримавторитета по прозвищу Лимонти убили 28 марта 2020 года в Нарыне. Его труп обвиняемый Талгат Шамиев привез в УВД и сам признался в содеянном. Известно, что убийство было совершено на почве мести. Алмазбек Сулайманов жестоко убил в 1998-м члена ОПГ Имангазы Шамиева.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/203947/
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