Подросток умер в больнице Панфиловского района. Начато досудебное производство

По факту смерти 16-летнего подростка в больнице Панфиловского района начато досудебное производство. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Установлено, что 3 августа 2021 года примерно в 02.30 подростку стало плохо. Родители привезли его в территориальную больницу, где пациенту поставили диагноз «гастрит». Сделали капельницу и отправили домой.

Однако состояние подростка не улучшалось, его решили отвезти в больницу Кара-Балты, где после анализов вновь направили в территориальную больницу Панфиловского района. Мальчику сделали операцию, однако он скончался, не приходя в сознание.

«По факту никто с заявлением в органы внутренних дел Жайылского района не обращался. Родители погибшего отказались обращаться в органы внутренних дел, ссылаясь на то, что они ни к кому претензий не имеют. Несмотря на это, назначены экспертизы», — говорится в сообщении.