00:21
USD 84.78
EUR 99.65
RUB 1.15
Происшествия

В Бишкеке выявили 117 нарушителей с транзитными номерами на авто

В Бишкеке за неделю зафиксировали 117 нарушений Правил дорожного движения со стороны водителей с транзитными номерами. Об этом сообщили в пресс-службе управления Патрульной службы милиции.

По ее данным, в том числе 33 авто — с российскими номерными знаками, 11 — с армянскими, 7 — с абхазскими, 1 — с казахскими, 13 — других иностранных государств. За неуплату штрафов, просрочку и несвоевременную регистрацию на штрафстоянку поставили четыре автомобиля.

«УПСМ продолжит проверку и будет принимать меры в отношении водителей, нарушающих Правила дорожного движения, а также транспортных средств с иностранными номерными знаками, скрывающихся от камер видеонаблюдения «Безопасного города», — проинформировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Кыргызстане задержано 10 авто с абхазскими номерами. Их владельцы провели митинг.

Позже в ГТС рассказали, что в действиях отдельных лиц, организовавших ввоз на таможенную территорию ЕАЭС в КР транспортных средств с регистрационными номерными знаками Абхазии в целях незаконного эксплуатирования на территории республики без уплаты таможенных платежей и постановки на первичный государственный учет, есть состав преступления, предусмотренный Уголовным кодексом. Автомобили подлежат помещению в зоны таможенного контроля, а именно на склады временного хранения.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/203610/
просмотров: 250
Версия для печати
Материалы по теме
За неделю в Бишкеке выявили 4 тысячи 227 нарушений Правил дорожного движения
В Бишкеке в результате аварии пострадали четыре человека
Снижение штрафов за нарушение ПДД: почему это важно, объяснил эксперт
В Бишкеке выявили 155 нарушителей с транзитными номерами на авто
В Бишкеке задержали водителя Honda Fit с подложными номерными знаками
Пьяные за рулем. В Бишкеке водителей авто оштрафовали на 1,5 миллиона сомов
За неделю в Бишкеке выявили 5 тысяч 354 нарушения Правил дорожного движения
Опасный пешеходный переход в Бишкеке. УПСМ выдало предписание мэрии
Рост аварий. В Бишкеке на центральных улицах проведут усиленные рейды
Угрожал ножом и отобрал телефон. В Бишкеке задержан подозреваемый в разбое
Популярные новости
Алга Кылычев госпитализирован с&nbsp;ранением. В&nbsp;него стрелял депутат БГК Алга Кылычев госпитализирован с ранением. В него стрелял депутат БГК
Военная прокуратура задержала сотрудника ГКНБ Военная прокуратура задержала сотрудника ГКНБ
В&nbsp;РФ&nbsp;призывают усилить меры по&nbsp;защите русскоязычных граждан в&nbsp;Кыргызстане В РФ призывают усилить меры по защите русскоязычных граждан в Кыргызстане
В&nbsp;Бишкеке из&nbsp;ЦУМа эвакуируют людей. Очевидцы сообщают о&nbsp;бомбе В Бишкеке из ЦУМа эвакуируют людей. Очевидцы сообщают о бомбе
Бизнес
Цифровое образование для социальной и&nbsp;финансовой инклюзии и&nbsp;гендерного равенства Цифровое образование для социальной и финансовой инклюзии и гендерного равенства
Стань счастливым обладателем Toyota Camry от&nbsp;Beeline Стань счастливым обладателем Toyota Camry от Beeline
Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в&nbsp;Кыргызстане Валерий Диль назначен руководителем программ МВД Германии в Кыргызстане
Индия приняла председательство в&nbsp;Совете безопасности ООН Индия приняла председательство в Совете безопасности ООН
11 августа, среда
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
10 августа, вторник
23:50
Новая напасть. Первую смерть от неизлечимой лихорадки зарегистрировали в Гвинее
23:28
Мусор с остановок в Бишкеке убирают три раза в день
23:02
В Бишкеке выявили 117 нарушителей с транзитными номерами на авто
22:42
В Бишкеке пройдет выставка картин учеников детских художественных школ России
22:30
В Москве проведут два бессрочных рейда по проверке мигрантов