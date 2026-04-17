Экскаватор насмерть сбил ребенка. Водителя задержали в Чуйской области

В Чуйской области задержали водителя, подозреваемого в смертельном наезде на ребенка. Об этом сообщили в ГУВД региона.

Трагедия произошла 14 апреля около 19.35 в селе Сосновка. По данным милиции, водитель экскаватора Hyundai Robex 140W 1987 года рождения, двигаясь по улице Колесникова, наехал на обочине на девочку 2021 года рождения.

Ребенок скончался на месте.

По факту возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств».

Водителя водворили в изолятор временного содержания. Назначены экспертизы, расследование продолжается.