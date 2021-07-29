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Происшествия

Подросток чуть не утонул на городском пляже Каракола. Его спас милиционер

На городском пляже Каракола (в селе Пристань) милиционер спас тонущего подростка. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

По ее данным, 28 июля старшина милиции Акылбек Токталиев со своими коллегами находился на службе по охране общественного порядка на пляже.

«В это время находящийся неподалеку 14-летний подросток со своими друзьями решили переплыть небольшой участок озера. Сделав несколько взмахов руками и отплыв от берега, он перестал держаться на поверхности воды и пошел ко дну. Его младшая сестра стала звать на помощь. Милиционер, не снимая форменную одежду, бросился на помощь. С первого раза помочь подростку не удалось. Но потом схватив за руку утопающего, Акылбек Токталиев вытащил его на поверхность и доплыл до берега. Там мальчику оказали первую помощь», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на пляже есть спасатель, но в этот момент он был занят поиском ребенка. К сотруднику службы спасения обратилась женщина, и он не заметил, что подростку требуется помощь.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/202527/
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