REакция 4.0. Митингующие проводят акцию возле Дома правительства

Митингующие с требованием вернуть кыргызстанца Орхана Инанды продолжают акцию протеста возле Дома правительства.

Участники мирного марша дошли до Старой площади Бишкека с лозунгами и плакатами. Здесь их ждали другие сторонники похищенного кыргызстанца.

Около 100 человек продолжают требовать от властей решительных действий. «Мы разделяем негодование по поводу того, что произошло с Орханом Инанды. Хотя многие с ним даже не знакомы, но все равно вышли на митинг. Требуем лишь одного — верните Орхана Инанды», — говорят участники акции протеста.

5 июля 2021 года президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире государственного телеканала TRT Haber заявил, что Орхан Инанды, один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

6 июля президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил в интервью, что правительство потребует скорейшего возвращения Инанды в Кыргызстан.

МИД Кыргызстана вручил ноту послу Турции и призвал вернуть Инанды на родину.