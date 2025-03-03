В Москве при содействии МВД Кыргызстана задержана группа, похищавшая людей

Сотрудники Московского уголовного розыска совместно с коллегами из Центрального округа столицы при содействии представительства МВД Кыргызстана в МВД Российской Федерации задержали пятерых мужчин и двух женщин по подозрению в совершении тяжких преступлений. Об этом сообщила официальный представитель российского правоохранительного ведомства Ирина Волк.

По имеющимся данным, двое приезжих создали криминальную группу, которая действовала с ноября 2023-го по январь прошлого года.

По ее словам, один из потерпевших рассказал полицейским, что по просьбе знакомой приехал в кафе на Нижней Радищевской улице. Во время встречи к нему подошел мужчина и под надуманным предлогом вызвал на улицу. Там несколько человек нанесли ему множественные удары по голове и телу, после чего, назвавшись сотрудниками правоохранительных органов, насильно посадили в припаркованный рядом автомобиль.

Затем соучастники позвонили его приятелю и велели приехать на Сретенский бульвар якобы для оказания помощи потерпевшему. Оттуда они привезли обоих мужчин в квартиру на улице Александры Монаховой. Угрожая пистолетом и ножом, потребовали с каждого по 1 миллиону рублей. Опасаясь за свое здоровье, друзья согласились передать злоумышленникам требуемые суммы, попросив отсрочку для сбора денег, после чего их отпустили.

Кроме того, на Ленинском проспекте сообщники похитили двух девушек. Одну из них удерживали в гостиничном номере на юго-западе столицы, другую отвезли в квартиру в Новомосковском округе Москвы и требовали передать им деньги. Испытывая психологическое давление и опасаясь за свою жизнь и здоровье, потерпевшие передали вымогателям в общей сложности 400 тысяч рублей.

Этим криминальная деятельность банды не ограничилась, добавили в МВД РФ. В январе прошлого года в форме сотрудников правоохранительных органов злоумышленники проникли в одну из квартир на Нагатинской набережной. Угрожая оружием, в том числе огнестрельным, они отобрали у четверых мужчин и женщины, которые находились там, мобильные телефоны, похитили различную технику. Также потерпевшие перевели на счета злоумышленников около 140 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в Московском регионе задержали семерых фигурантов. В настоящее время шестеро из них заключены под стражу, одна находится под домашним арестом. Изъято несколько единиц огнестрельного и холодное оружие.

Следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 163, 126, 162, 209 и 222 УК РФ», — сообщила Ирина Волк.