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Похищение Орхана Инанды. МВД КР отчиталось о хронологии своих действий

МВД Кыргызстана отчиталось о проведенных оперативно-следственных мероприятиях по розыску кыргызстанца Орхана Инанды. Хронологию действий предоставила пресс-служба правоохранительного ведомства.

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Как сообщалось ранее, в рамках материалов досудебного производства была создана следственно-оперативная группа из числа опытных следователей и оперативников МВД, ГУВД Бишкека, ГУВД Чуйской области и УВД Октябрьского района.

Разосланы ориентировки в территориальные подразделения органов внутренних дел, провели все следственные действия и разыскные мероприятия, направленные на установление местонахождения Орхана Инанды.

Направлен также запрос Пограничной службе ГКНБ, но там ответили, что кыргызстанец госграницу не пересекал.

В поисках участвовали более тысячи правоохранителей. Параллельно они раскрыли несколько тяжких преступлений, проверили 10 тысяч 434 объекта, 3 тысячи 251 частный и 6 тысяч 336 многоэтажных домов, 175 гостиниц, 91 строящийся объект, 377 развлекательных мест, 30 рынков, 51 торговый центр, 31 парк и 88 автопарковок.

Искали в предгорных районах, руслах рек и каналов, на полях и сельхозугодьях, мусорных свалках и полигонах по всему Кыргызстану. Проверили места строек, гаражные кооперативы, стоянки, заброшенные здания, территории заводов и фабрик, лесопосадочные полосы и парковые зоны. Отработан круг связей, побеседовали с гражданами, которым могли быть известны детали исчезновения.

Как только местонахождение Орхана Инанды установили, МВД начало выяснять обстоятельства похищения.

5 июля 2021 года президент Реджеп Тайип Эрдоган в эфире государственного телеканала TRT Haber заявил, что Орхан Инанды, один из так называемых высших руководителей FETO, схвачен и доставлен в Турцию.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды четырежды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

6 июля президент Кыргызстана Садыр Жапаров заявил в интервью, что правительство потребует скорейшего возвращения Инанды в Кыргызстан.

МИД Кыргызстана вручил ноту послу Турции и призвал вернуть Инанды на родину.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/200157/
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