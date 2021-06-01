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Происшествия
Сюжет: ЧП в армии

ЧП в Погранслужбе. Выстреливший себе в голову пограничник в тяжелом состоянии

Выстреливший себе в голову пограничник находится в реанимации. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

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Уточняется, что ЧП произошло сегодня примерно в 15.10 в приграничном селе Паскы-Арык Баткенского района. Известно, что пограничный наряд патрулировал территорию, двое военнослужащих поругались, и один выстрелил в другого.

«По предварительным данным, трое военнослужащих возвращались со смены. В этот момент солдат отстал от группы. Ефрейтор сделал замечание солдату, произошла ссора, и военнослужащий выстрелил ему в ногу и голову. Последний скончался на месте. После этого солдат срочной службы сам себе выстрелил в голову. Он находится в реанимации в территориальной больнице», — рассказали редакции.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/196022/
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