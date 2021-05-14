Похищение девушки в Лебединовке. Подозреваемый добровольно пришел в милицию

Разыскиваемый по факту похищения девушки в Лебединовке парень сам пришел в милицию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 24-летний М.А. явился в органы внутренних дел 12 мая со своим адвокатом.

«С парнем провели все необходимые следственные мероприятия и отпустили. Сама 26-летняя потерпевшая К.И., которую нашли еще 7 мая, отказывается давать показания. Мотивирует это тем, что ее не похищали. Следствие продолжается», — рассказали в ведомстве.

Напомним, в соцсетях распространили видео, как несколько мужчин посадили девушку в машину и увезли. Ее сестра написала заявление в милицию о том, что неизвестные похитили 26-летнюю Изат Курбанову в селе Лебединовка.

Милиция установила личность подозреваемого. Родственники парня заявили, что девушка добровольно уехала с ним. Позже милиция нашла девушку в одном из домов, расположенных в селе Беш-Кунгей, живой и здоровой.