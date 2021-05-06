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Сюжет: Приграничные конфликты

МВД. Обстановка в приграничных с Таджикистаном районах спокойная

По состоянию на 6 мая ситуация во всех районах и селах Баткенской области на кыргызско-таджикском участке государственной границы стабильная. Об этом сообщает пресс-служба МВД. Приграничные села находятся под контролем сотрудников милиции.

«В настоящее время обстановка на приграничных территориях спокойная. Безопасность в приграничных селах контролируют милиция, внутренние войска и другие силовые структуры. Сотрудники ОВД, внутренних войск и других силовых структур проводят разъяснения среди местного населения о соблюдении законности. Следственно-оперативные группы продолжают работу по расследованию и подсчетам ущерба социальным объектам и жилым домам, поврежденным во время конфликта», — проинформировали в министерстве.

В приграничных районах милиция несет круглосуточное дежурство и осуществляет патрулирование местности.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана. Пострадали и пограничные заставы.

По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/193004/
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