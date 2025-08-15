На крыше Баткенского ОАО «НЭСК» установили солнечные панели

На крыше ОАО «НЭСК» — Баткенского предприятия электрических сетей — установили солнечные панели. Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго КР.
По ее данным, их суммарная мощность составляет 150 киловатт. Из них 75 киловатт уже введены в эксплуатацию, 35 киловатт используются для внутренних нужд предприятия, а оставшиеся 40 — подаются в центральную электросеть.
Проект реализован в рамках реформ Минэнерго КР по энергосбережению и развитию возобновляемых источников.
Отмечается, что ОАО «НЭСК» планирует расширение проектов по установке солнечных панелей в других районах Баткенской области.