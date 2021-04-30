Ситуация на границе. Таджики произвели одиночный выстрел на КПП «Кызыл-Бел»

На КПП «Кызыл-Бел» (КР) — «Гулистон» (РТ) таджикские пограничники произвели одиночный выстрел из стрелкового оружия. Кыргызские пограничники не ответили. Об этом 24.kg сообщил полпред правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев.

По его словам, сейчас обстановка стабильная. Стрельбы нет. «После этого выстрела мы связались с представителями ГКНБ и Пограничных войск Таджикистана. Нам заявили, что выстрел был произведен ошибочно и принесли извинения», — сказал Омурбек Суваналиев.

Он опроверг информацию, что таджики стянули к рубежам гаубицы.

Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.