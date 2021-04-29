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Сюжет: Приграничные конфликты

Инцидент на границе. Массированный обстрел с обеих сторон прекращен

Массированный обстрел с обеих сторон на кыргызско-таджикской границе прекращен. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе Пограничной службы ГКНБ Кыргызстана.

Уточняется, что в отдельных районах звучат одиночные выстрелы. Обстановка остается напряженной. Мирные жители покидают свои дома до полной стабилизации ситуации.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Всего за медицинской помощью обратился 31 пострадавший. Один человек погиб.

Сегодня вечером стало известно, что Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/192188/
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