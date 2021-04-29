МВД призвало кыргызстанцев не распространять недостоверную информацию

Министерство внутренних дел призвало кыргызстанцев воздержаться от распространения недостоверной информации о конфликте на кыргызско-таджикской границе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Власти принимают все необходимые меры для мирного урегулированию ситуации. Сейчас обстановка напряженная, но контролируется сотрудниками силовых структур. Сегодня от всех кыргызстанцев требуется проявление мудрости и терпения», — говорится в сообщении.

Крайне важно сделать все необходимое для того, чтобы стабилизировать ситуацию и воздержаться от действий, которые могут привести к негативным последствиям.

«Призываем всех воздержаться в социальных сетях и мессенджерах от распространения недостоверной информации и комментариев, которые лишь усугубляют ситуацию», — отмечают в МВД.

Напомним, очередной инцидент начался 28 апреля после того, как таджикская сторона стала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды «Головной» в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали снять оборудование. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.

Тридцатилетний житель села Кок-Таш Баткенского района получил огнестрельное ранение в правый глаз. Его состояние оценивается как тяжелое. Всего за медицинской помощью обратились 17 пострадавших. Один погибший.

Отметим, водораспределитель «Головной» находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.

17 апреля тут тоже произошел мелкий конфликт. Сельчане решили провести очистительные работы, но жители села Ходжаи Ало пришли к водозабору и потребовали остановить их, так как, по их мнению, они должны проводиться совместно. Местные власти Баткена решили приостановить работу.