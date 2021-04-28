Инцидент на границе. Пограничники обеих стран уводят людей от места событий

Обстановка на кыргызско-таджикском участке границы характеризуется как стабильная с элементами напряженности. Об этом сообщает пресс-служба ГПС ГКНБ Кыргызстана.

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В ведомстве рассказали хронологию событий. Уточняется, что на территории участка «Головной водораздел» таджикская сторона начала устанавливать камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи.

В момент установки второй видеокамеры прибывшие на место кыргызстанские пограничники и сотрудники ОВД по Баткенской области потребовали приостановить работу по установке видеокамер.

«Примерно в 12.25 в селе Ходжаи Ало (РТ) был произведен выстрел, предположительно, из охотничьего ружья. Состоялась встреча погранпредставителей обеих стран с участием сотрудников местных органов власти и силовых структур сторон. Кыргызская сторона потребовала демонтировать видеокамеры. В ходе переговоров прийти к единому мнению не удалось. Позже жители приграничного района КР, прибывшие на территорию водозабора, стали спиливать столб с установленной на нем видеокамерой», — проинформировали в Погранслужбе.

На месте конфликта с обеих сторон собрались около 100-150 человек. Противостояние между гражданами переросло в закидывание камнями.

По данным ГПС КР, пограничники совместно с взаимодействующими органами не допустили эскалации конфликта. Во время закидывания камнями кыргызстанец получил ушиб мягких тканей в области лица.

«Переговоры продолжаются. Пограничники обеих стран отводят людей от места конфликта для локализации инцидента, проводится разъяснительная работа с населением приграничных районов», — сообщили в Погранслужбе КР.

Напомним, на кыргызско-таджикском участке границы произошел инцидент. Известно, что ранее таджикская сторона пыталась установить камеры видеонаблюдения на электрических столбах. Кыргызстанские пограничники остановили работу, в этот момент прозвучали выстрелы из охотничьего ружья. После этого жители обеих стран стали закидывать друг друга камнями.