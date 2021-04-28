23:25
USD 84.80
EUR 102.25
RUB 1.13
Происшествия
Сюжет: Приграничные конфликты

Инцидент на границе. Пограничники обеих стран уводят людей от места событий

Обстановка на кыргызско-таджикском участке границы характеризуется как стабильная с элементами напряженности. Об этом сообщает пресс-служба ГПС ГКНБ Кыргызстана.

Читайте по теме
Инцидент на границе. Столкновения прекратились

В ведомстве рассказали хронологию событий. Уточняется, что на территории участка «Головной водораздел» таджикская сторона начала устанавливать камеры видеонаблюдения на столбах линии электропередачи.

В момент установки второй видеокамеры прибывшие на место кыргызстанские пограничники и сотрудники ОВД по Баткенской области потребовали приостановить работу по установке видеокамер.

«Примерно в 12.25 в селе Ходжаи Ало (РТ) был произведен выстрел, предположительно, из охотничьего ружья. Состоялась встреча погранпредставителей обеих стран с участием сотрудников местных органов власти и силовых структур сторон. Кыргызская сторона потребовала демонтировать видеокамеры. В ходе переговоров прийти к единому мнению не удалось. Позже жители приграничного района КР, прибывшие на территорию водозабора, стали спиливать столб с установленной на нем видеокамерой», — проинформировали в Погранслужбе.

На месте конфликта с обеих сторон собрались около 100-150 человек. Противостояние между гражданами переросло в закидывание камнями.

По данным ГПС КР, пограничники совместно с взаимодействующими органами не допустили эскалации конфликта. Во время закидывания камнями кыргызстанец получил ушиб мягких тканей в области лица.

«Переговоры продолжаются. Пограничники обеих стран отводят людей от места конфликта для локализации инцидента, проводится разъяснительная работа с населением приграничных районов», — сообщили в Погранслужбе КР.

Напомним, на кыргызско-таджикском участке границы произошел инцидент. Известно, что ранее таджикская сторона пыталась установить камеры видеонаблюдения на электрических столбах. Кыргызстанские пограничники остановили работу, в этот момент прозвучали выстрелы из охотничьего ружья. После этого жители обеих стран стали закидывать друг друга камнями.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/191959/
просмотров: 682
Версия для печати
Материалы по теме
Инцидент на границе. Столкновения прекратились
Инцидент на границе. Жители двух стран вновь стали бросать камни друг в друга
Садыр Жапаров прокомментировал похищение парней в Лейлеке и вопросы границы
В Лейлеке пограничники задержали контрабанду ГСМ и лука
Похищение парней в Лейлеке. В УВД сообщили подробности возвращения
В Лейлекском районе пропали два кыргызстанца. Местные считают, что их похитили
В Узбекистан из Кыргызстана пытались вывезти редких оленей
На кыргызско-таджикской границе произошел конфликт. Ситуация под контролем
Погранслужба КР: Никаких инцидентов с оружием в Булак-Баши за три года не было
Таджикистанцы добывали щебень в местности Сай. Их остановили пограничники
Популярные новости
Мужчина, сбежавший накануне из&nbsp;Свердловского УВД Бишкека, задержан Мужчина, сбежавший накануне из Свердловского УВД Бишкека, задержан
Военные напали ночью. Похищенный в&nbsp;Лейлеке рассказал подробности Военные напали ночью. Похищенный в Лейлеке рассказал подробности
Похищение парней в&nbsp;Лейлеке. В&nbsp;УВД сообщили подробности возвращения Похищение парней в Лейлеке. В УВД сообщили подробности возвращения
Президенту АУЦА предъявлено обвинение в&nbsp;незаконном изготовлении наркотиков Президенту АУЦА предъявлено обвинение в незаконном изготовлении наркотиков
Бизнес
MegaCom отказался от&nbsp;юбилейных торжеств в&nbsp;пользу ремонта детской больницы MegaCom отказался от юбилейных торжеств в пользу ремонта детской больницы
Личный кабинет Saima в&nbsp;&laquo;Мой О!&raquo;&nbsp;&mdash; управляйте счетом прямо в&nbsp;приложении Личный кабинет Saima в «Мой О!» — управляйте счетом прямо в приложении
Весенний хакатон КГИПИ: цифровые состязания Весенний хакатон КГИПИ: цифровые состязания
15&nbsp;лет успеха и&nbsp;динамичного развития: MegaCom празднует день рождения 15 лет успеха и динамичного развития: MegaCom празднует день рождения
28 апреля, среда
23:25
Жители Бишкека вновь жалуются на стихийных торговцев возле Ошского рынка Жители Бишкека вновь жалуются на стихийных торговцев во...
23:10
Глава МИД просит оказать гумпомощь этническим кыргызам, проживающим на Памире
22:52
Неделя искусства и кино пройдет в Таласе
22:38
Пусть голодают? Чиновники запретили кормить нуждающихся в Бишкеке
22:32
Инцидент на границе. Пограничники обеих стран уводят людей от места событий