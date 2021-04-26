Смерть сотрудника МИД. Милиция назначила комплексную экспертизу

По факту смерти сотрудника МИД Бахтияра Шакирова будет назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза с участием специалистов Минздрава. Об этом 24.kg сообщили в ГУВД Бишкека.

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Уточняется, что повторная экспертиза будет назначена исходя из судебно-медицинского исследования тела Шакирова. Принимая во внимание данные лабораторных исследований, копии из материалов уголовного дела, смерть наступила от острой сердечно-сосудистой недостаточности, развившейся в результате резко выраженного атеросклероза коронарных артерий.

«В компетенцию первичной судебно-медицинской экспертизы не входит отвечать на вопросы, могли ли вызвать сердечный приступ полученные внутривенно препараты цефтриаксон и физраствор и имеется ли взаимосвязь между полученными до смерти препаратами и сердечным приступом, если да, то установить, каким образом», — заявили в ГУВД.

Ранее стало известно о кончине 39-летнего Бахтияра Шакирова. По данным милиции, 1 апреля примерно в 00.14 поступило сообщение из Национального центра охраны материнства и детства о том, что скончался мужчина примерно в возрасте 40 лет.

Установлено, что 39-летний Бахтияр Шакиров пришел в НЦОМиД 31 марта примерно в 22.30 со своими лекарствами. Он хотел, чтобы ему поставили капельницу и сделали уколы. После процедур он почувствовал себя плохо и, несмотря на первую медицинскую помощь медсестры, потерял сознание и скончался на месте.