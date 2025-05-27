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Семь лет колонии экс-сотруднику НАН Жоомарту Карабаеву просит гособвинение

Сегодня в Первомайском районном суде Бишкека должны вынести приговор бывшему сотруднику Национальной академии наук Кыргызстана Жоомарту Карабаеву. Приговорить эксперта к семи годам лишения свободы ранее запросило гособвинение.

из архива
Фото из архива. Жоомарт Карабаев

Напомним, Жоомарта Карабаева задержали 3 июля прошлого года сотрудники ГКНБ. Ему инкриминируют призывы к массовым беспорядкам и неподчинению представителям власти.

Адвокаты считают, что причиной стали отказ специалиста составлять искаженные судебные экспертизы и критика в адрес бывших коллег, которые это делают.

Жоомарта Карабаева по решению суда арестовали, он провел в СИЗО четыре месяца. Затем эксперта отпустили под подписку о невыезде.

Отметим, что следственные органы в качестве доказательств по уголовным делам в том числе используют выводы лингвистических экспертиз, которые пишут сотрудники НАН КР. Чаще всего их используют по делам против СМИ, журналистов, блогеров и активистов, которые пишут критические материалы и посты.

Бывший научный сотрудник НАН Жоомарт Карабаев ранее давал показания по делу публициста Олжобая Шакира, которого в мае 2024-го приговорили к пяти годам лишения свободы по делу о подготовке к массовым беспорядкам.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/330445/
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