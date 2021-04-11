Пропавшую в Чуйской области Наталью Худякову нашли в Канте

Без вести пропавшую Наталью Худякову нашли живой в Канте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

По ее данным, сотрудники милиции везут ее в органы внутренних дел для выяснения всех обстоятельств пропажи.

Напомним, что 8 апреля в милицию с заявлением обратилась 38-летняя Я. Ю. с просьбой оказать содействие в поисках 40-летней Натальи Худяковой.

Утром 6 апреля примерно в 04.30 женщина выехала из дома в селе Лебединовка на машине Honda Odyssey серебристого цвета и не вернулась. Выяснилось, что Наталья Худякова проживала на съемной квартире. Установлено, что автомашина без вести пропавшей 6 апреля примерно в 18.35 задержана сотрудниками УОБДД в селе Люксембург. Наталья Худякова была в нетрезвом состоянии, о чем составлен протокол. Автомашина водворена на штрафстоянку в городе Канте.