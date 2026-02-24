В Бишкеке пропали две несовершеннолетние девушки, их объявили в розыск. Об этом сообщила пресс-служба УВД Ленинского района.

По ее данным, 17 февраля в милицию с заявлением обратились гражданки М.Г. и Г.Р. Они просили оказать содействие в розыске несовершеннолетних дочерей — Элданы Мамбеталиевой 2010 года рождения и Айгуль Гапаровой 2011 года рождения.

По сведениям милиции, девушки вышли из своих домов в столичном жилмассиве «Ак-Бата» 17 февраля, и с тех пор их местонахождение неизвестно.





Если вам известно что-либо о местонахождении девушек, правоохранительные органы просят сообщить по телефонам: +996703437783 и 102.