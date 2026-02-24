16:05
Происшествия

В Бишкеке пропали две несовершеннолетние девушки

В Бишкеке пропали две несовершеннолетние девушки, их объявили в розыск. Об этом сообщила пресс-служба УВД Ленинского района.

По ее данным, 17 февраля в милицию с заявлением обратились гражданки М.Г. и Г.Р. Они просили оказать содействие в розыске несовершеннолетних дочерей — Элданы Мамбеталиевой 2010 года рождения и Айгуль Гапаровой 2011 года рождения.

По сведениям милиции, девушки вышли из своих домов в столичном жилмассиве «Ак-Бата» 17 февраля, и с тех пор их местонахождение неизвестно.

Приметы: рост примерно 160-165 сантиметров, волосы длинные, обе были одеты по сезону.

Если вам известно что-либо о местонахождении девушек, правоохранительные органы просят сообщить по телефонам: +996703437783 и 102.

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/363363/
просмотров: 463
