09:35
USD 87.45
EUR 103.46
RUB 1.14
Происшествия

Пропавшую в Бишкеке 17-летнюю девушку нашли в Караколе

Сотрудники УВД Ленинского района Бишкека установили местонахождение ранее разыскиваемой Айлун Аккийизовой, 2008 года рождения.

В Бишкеке разыскивают 17-летнюю студентку колледжа

Как сообщили в пресс-службе районного управления внутренних дел, 18 февраля примерно в 19.30 на территории Каракола в результате оперативно-разыскных мероприятий установили местонахождение девушки.

После поступления информации о ее исчезновении милиция организовала масштабные поисковые мероприятия, в рамках которых отрабатывались возможные маршруты передвижения и круг общения несовершеннолетней.

Отмечается, что Айлун Аккийизова числилась без вести пропавшей с 16 февраля. В тот день она вышла из дома, направившись в колледж при КГТУ имени Исхака Раззакова в Бишкеке, после чего связь с ней утрачена.

В настоящее время с девушкой все в порядке. Обстоятельства ее отсутствия уточняются. 
https://24.kg/proisshestvija/362631/
просмотров: 126
