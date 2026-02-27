В БГК обсудили побег подростков из центра «Акниет»

«Это их выбор» — так прокомментировала массовые побеги подростков директор центра «Акниет» Жайнагуль Жумабекова на заседании постоянной комиссии по социальным вопросам Бишкекского городского кенеша.

По ее словам, уход детей из учреждения — проблема не новая и носит хронический характер.

Такое заявление директора вызвало недоумение у депутатов. Члены комиссии задались вопросом: чувствует ли руководство персональную ответственность за подопечных и проводят ли в центре работу над ошибками, чтобы понять, где именно система дает сбой.

Отвечая на критику, Жайнагуль Жумабекова подтвердила, что осознает серьезность ситуации.

Да, я чувствую ответственность. Это общая проблема всех воспитателей. Мы каждый день разговариваем с ними, обсуждаем проблемы детей и пытаемся найти решение. Жайнагуль Жумабекова

В декабре прошлого года по поручению депутатов департамент соцразвития создал комиссию, которая проверила личные дела каждого ребенка. По итогам той проверки двум воспитателям были вынесены дисциплинарные взыскания.

Вице-мэр Виктория Мозгачева внесла ясность в ситуацию, пояснив, что «Акниет» — это не закрытое учреждение.

«Дети не сбегают из самого центра. Это не закрытый объект, где дети находятся под замком 24/7. Они свободно выходят в школу, чтобы получать образование. Проблемы возникают по пути: ребенок может не дойти до школы или не вернуться из нее в центр», — отметила вице-мэр.

Она разъяснила специфику контингента центра «Акниет», отметив, что туда попадают дети в трудной жизненной ситуации: склонные к бродяжничеству, попрошайничеству или систематически убегающие из дома. По ее словам, в учреждение направляют также несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом (например, задержанных за кражи, которых милиция не может содержать у себя), а также детей, изъятых из семей из-за риска насилия.

В частности, по данным департамента социального развития, среди пропавших есть 15-летние подростки, которые решились на побег осознанно. К моменту исчезновения они уже знали о результатах судебных процессов: у одного из них решение о лишении родительских прав вступает в силу 19 февраля, что означает неизбежный перевод в интернат, а по двоим другим детям из этого списка в настоящее время также идут суды по лишению прав.

Однако депутаты не сочли эти доводы убедительными. Они подчеркнули, что директор центра «Акниет» должна относиться к этим детям как мать, проявлять больше заботы и усилить контроль над работой воспитателей.

В Бишкеке функционируют два учреждения департамента социального развития для детей в трудной жизненной ситуации: «Акниет» и «Айданек». «Акниет» рассчитан на 74 места, но сейчас там находятся 36 детей (самым младшим — 3 года, старшему — 17 лет). В центре «Айданек», рассчитанном на 45 мест, на данный момент проживают 33 ребенка.

Депутат Казыбек Эргешов поинтересовался, не целесообразнее ли объединить два учреждения в одно, раз они не заполнены до конца. Однако вице-мэр Виктория Мозгачева не согласилась с этим предложением. Она пояснила, что количество детей постоянно меняется и эти центры созданы не для рентабельности, а для защиты прав несовершеннолетних.

Недавно в столичном ГУВД сообщили о восьмерых сбежавших за последний месяц подростках. Шестеро из них — воспитанники «Акниета». 24 февраля четверых подростков нашли, сколько среди них сбежавших центра, не сообщалось.