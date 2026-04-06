Дальнобойщики ищут родных Максата Ишенбаева. Он мог стать жертвой рабства в РК

Кыргызстанец Исламбек Советбеков, работающий водителем большегруза, обратился в 24.kg с просьбой помочь в поиске родственников Максата Торобековича Ишенбаева, который сейчас находится в Казахстане в тяжелом положении.

Фото Исламбека Советбекова. Марат Максатович Ишенбаев

По словам Исламбека Советбекова, во время рейсов в Россию он дважды встречал Марата в городе Хромтау Актюбинской области на стоянке «Шерхан» — сначала в январе, а затем недавно. Мужчина находится там уже три месяца без документов и средств к существованию.

Максат Ишенбаев рассказал, что работал в Атырау, где попал в трудовое рабство. Ему удалось сбежать оттуда, но он остался без документов. По словам мужчины, в Бишкеке в микрорайоне «Тунгуч» у него проживает брат Азамат Ишенбаев, также он упомянул сына по имени Марат Ишенбаев.

Редакция 24.kg просит всех, кто узнал мужчину или владеет информацией о его близких, помочь восстановить связь. Мы готовы посодействовать в контакте с Исламбеком Советбековым.