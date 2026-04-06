Агент 024

Дальнобойщики ищут родных Максата Ишенбаева. Он мог стать жертвой рабства в РК

Кыргызстанец Исламбек Советбеков, работающий водителем большегруза, обратился в 24.kg с просьбой помочь в поиске родственников Максата Торобековича Ишенбаева, который сейчас находится в Казахстане в тяжелом положении.

Исламбека Советбекова
Фото Исламбека Советбекова. Марат Максатович Ишенбаев
По словам Исламбека Советбекова, во время рейсов в Россию он дважды встречал Марата в городе Хромтау Актюбинской области на стоянке «Шерхан» — сначала в январе, а затем недавно. Мужчина находится там уже три месяца без документов и средств к существованию.

Максат Ишенбаев рассказал, что работал в Атырау, где попал в трудовое рабство. Ему удалось сбежать оттуда, но он остался без документов. По словам мужчины, в Бишкеке в микрорайоне «Тунгуч» у него проживает брат Азамат Ишенбаев, также он упомянул сына по имени Марат Ишенбаев.

Редакция 24.kg просит всех, кто узнал мужчину или владеет информацией о его близких, помочь восстановить связь. Мы готовы посодействовать в контакте с Исламбеком Советбековым. 
Жители «Ак‑Орго» жалуются на дым и загрязнение воздуха от частной медресе
Сотрудники одной из компаний в Бишкеке устроили стихийную парковку на газонах
Цветы Чон-Арыка и солнечная станция. Фото и видео читателей 24.kg
На фронтоне Русского драматического театра восстановили отвалившиеся буквы
Бизнес
Миллион от «Оптима Банка»: итоги новой недели акции «20 миллионеров»
Впервые в Кыргызстане: оформите ипотеку онлайн за пару кликов
Большая паника. Как война на Ближнем Востоке трясет мировой топливный рынок
Стартуй с выгодой: 330 сомов вместо 450 на «МегаБезлимит»
