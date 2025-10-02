В Кара-Суу разыскиваются мать и дочь, пропавшие еще в августе. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ошской области.

По данным милиции, 1 сентября 2025 года в ОВД Кара-Сууйского района обратилась жительница города Кара-Суу Э.Л., 1962 года рождения. Она заявила, что 7 августа ее дочь — Назгуль Абдисатар кызы, 1984 года рождения, и внучка — Акмарал Абдисатар кызы, 2013 года рождения, ушли из дома. До сих пор их местонахождение неизвестно.

По данному факту информация зарегистрирована в электронном журнале учета Кара-Сууйского РУВД, начаты розыскные мероприятия.

Приметы:

Назгуль: рост 165–170 см, телосложение среднее, лицо светлое, волосы и глаза черные;

Акмарал: рост 150–155 см, телосложение худощавое, лицо светлое, волосы и глаза черные.

Милиция просит граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении матери и дочери, обратиться в ближайший отдел внутренних дел.