Происшествия

В Иссык-Атинском районе пропала 16-летняя девушка

Фото родных

Иссык-Атинский отдел милиции объявил в розыск Ульяну Грищенко, 2009 года рождения, которая 3 февраля вышла из дома и не вернулась.

По данным родных, девушка вышла из дома по адресу: город Кант, улица Дачная, 14. Известно, что телефон она с собой не взяла — он остался дома. Последнее возможное местонахождение Ульяны — район рынка «Аламедин».

Приметы: рост около 160 сантиметров, вес примерно 70 килограммов, плотного телосложения, короткая стрижка, носит очки. Имеет легкую степень умственной отсталости (F70).

родных
Фото родных
В день исчезновения была одета в черную куртку с капюшоном, черные спортивные штаны с белыми лампасами, светло-сиреневые галоши с мехом без задника.

Правоохранительные органы просят всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении девушки, сообщить по телефону 0702534140 (мама подростка) либо обратиться в Иссык-Атинский отдел милиции.
