Происшествия

В Чуйской области разыскивается 13-летний Эмирлан Эрланов

Милиция обращается к гражданам с просьбой о содействии в поиске Эмирлана Эрланова, 2012 года рождения.

По предварительной информации, подросток вышел из дома в Шопокове 3 мая примерно в 16.00. С того момента его местонахождение остается неизвестным. Факт официально зарегистрирован, правоохранительные органы проводят весь комплекс проверочных мероприятий.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области. Эмирлан Эрланов

Эмирлан был одет в футболку синего цвета, черные шорты ниже колен и черные сланцы. Приметы пропавшего: рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, короткие черные волосы и карие глаза.

Милиция призывает всех граждан, владеющих какой-либо информацией о местонахождении Эмирлана Эрланова, сообщить об этом в Сокулукский РОВД по телефонам: 0558861486 и 0313453380. 
Обещала открыть ресторан. В Бишкеке задержана подозреваемая в мошенничестве
Трубы не выдержали проверку: в Бишкеке выявили прорывы на теплосетях
Из-за вспышки хантавируса на борту круизного лайнера умерли три человека
На автошоу в Бишкеке сбили зрителя, водитель задержан
«Давай с нами»: КРСУ открывает двери для будущих студентов
Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к празднованию 9 Мая
Без лишних затрат: MEGA предлагает безлимитные мессенджеры в роуминге
Масштабный концерт и праздничный салют в Караколе на 9 мая
