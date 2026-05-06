В Чуйской области разыскивается 13-летний Эмирлан Эрланов

Милиция обращается к гражданам с просьбой о содействии в поиске Эмирлана Эрланова, 2012 года рождения.

По предварительной информации, подросток вышел из дома в Шопокове 3 мая примерно в 16.00. С того момента его местонахождение остается неизвестным. Факт официально зарегистрирован, правоохранительные органы проводят весь комплекс проверочных мероприятий.

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области. Эмирлан Эрланов

Эмирлан был одет в футболку синего цвета, черные шорты ниже колен и черные сланцы. Приметы пропавшего: рост 150 сантиметров, худощавое телосложение, короткие черные волосы и карие глаза.

Милиция призывает всех граждан, владеющих какой-либо информацией о местонахождении Эмирлана Эрланова, сообщить об этом в Сокулукский РОВД по телефонам: 0558861486 и 0313453380.