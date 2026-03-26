Происшествия

В Чуйской области ищут пропавшего мужчину. Он исчез еще в декабре

В Чуйской области разыскивается без вести пропавший Исаков Анарбек Токтобекович, 1973 года рождения. Об этом сообщили в ГУВД региона.

По данным милиции, 21 декабря 2025 года мужчина вышел из дома в селе Белек Сокулукского района (улица Дача Глория, 14), и с тех пор его местонахождение остается неизвестным.

Приметы: рост 160–165 сантиметров, худощавого телосложения, короткие волосы с проседью, карие глаза. Особых примет нет.

Был одет в черную шапку, черную куртку, черные спортивные брюки и коричневые ботинки.

По данному факту зарегистрирован материал, проводится проверка.

Милиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, сообщить в Сокулукское РОВД по телефонам: 0313453380, 0558861486, 0551414410.
