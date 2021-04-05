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Сюжет: Насилие над детьми

В Аксы родила семиклассница. Задержан подозреваемый в изнасиловании девочки

Задержан подозреваемый в изнасиловании ученицы 7-го класса в Аксыйском районе, которая недавно родила. Об этом 24.kg сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

Уточняется, что задержанный водворен в ИВС.

«Ранее милиция возбудила досудебное производство по статье «Изнасилование». В рамках дела задержан 17-летний А. К. Он водворен в ИВС», — заявили редакции.

Из собственных источников 24.kg стало известно, что молодой человек является односельчанином пострадавшей.

Напомним, 1 апреля в Аксыйском районе Джалал-Абадской области родила семиклассница. По данным местного отдела образования, ни родители, ни преподаватели не знали о беременности школьницы.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/188901/
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