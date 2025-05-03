В Аксыйском районе после сильных дождей размыты дороги, затоплены дома

В сельских округах Ак-Суу и Сары-Челек Аксыйского района в связи с сильным дождем и градом паводки затопили жилые дома и частично размыли дорогу. Об этом сообщили в МЧС.

Уточняется, что в селе Кызыл-Туу затопило дворы десяти домов, а также смыло песок и гравий на трассе Сары-Челек — Кербен на участке Баатырбек. Это создало препятствия для проезда транспорта.

На место происшествия выехали спасательная группа, работники местного дорожно-эксплуатационного предприятия, представители айыл окмоту. Восстановительные работы продолжаются.

А в селе Тое-Басты Ак-Суйского сельского округа в результате схода оползня смыло около 1 тысячи 500 метров внутрихозяйственной дороги, повредив некоторые ее участки, три социальных учреждения затоплены. Здесь также ведутся восстановительные работы силами подразделений МЧС.