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Происшествия

ЧП на стрельбище. Военная прокуратура возбудила уголовное дело

Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту ЧП, произошедшего на стрельбище с участием сотрудника спецназа «Альфа». Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

Уточняется, что досудебное производство ведется по статье «Нарушение правил обращения с оружием и взрывчатыми веществами».

«Известно, что сотрудник идет на поправку. Надзорный орган назначил судебно-медицинскую экспертизу», — заявили редакции.

Напомним, редакции стало известно, что на полигоне вблизи села Кок-Жар во время учебной стрельбы пострадал один из бойцов «Альфы». По предварительным данным, при отстреле из АГС-17 (автоматического гранатомета на станке) произошло ЧП. Граната, находящаяся внутри ствола АГС-17, взорвалась. Состояние сотрудника «Альфы» расценивается как стабильно тяжелое.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/188870/
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