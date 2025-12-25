Новое здание спецназа «Альфа» ГКНБ открыли в Бишкеке

Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев открыл новое здание спецподразделения «Альфа» и дал старт строительству спортивного комплекса. Об этом сообщили в госкомитете.
После официальной части глава ГКНБ ознакомился с инфраструктурой нового здания, обратив внимание на необходимость создания современных и комфортных условий для сотрудников силовых структур.
В рамках мероприятия заложена капсула в основание будущего спортивного комплекса для бойцов спецподразделения «Альфа». Новый объект предназначен для физической и профессиональной подготовки сотрудников и, заметили в ГКНБ, станет важной частью системы повышения боеготовности и укрепления здоровья личного состава.