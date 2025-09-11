Обыски со спецназом: МВД пришло в «Бишкекглавархитектуру»

Накануне спецназ МВД совместно со следователями провел обыски в здании «Бишкекглавархитектуры» и департамента градостроительства и архитектуры при Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ. Информацию подтвердили собственные источники в правоохранительных органах.

Официально известно, что МВД возбудило уголовное дело. Действия правоохранителей направлены на выяснение возможных нарушений в деятельности государственных учреждений, связанных с архитектурным и градостроительным надзором.

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Нурдан Орунтаев не отрицает факт обысков, но заявил, что подробности узнавать следует через пресс-службу министерства или МВД. Он отметил, что на данный момент никто из сотрудников не задержан, сообщили местные СМИ.