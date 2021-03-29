Оказывают давление через отца и мать. Родных Эмира Чукуева проверяет милиция

Сотрудники управления внутренних дел на транспорте незаконно пытались проверить прописку родственников экс-главы аэропорта «Манас» Эмира Чукуева. Об этом 24.kg сообщила супруга подозреваемого в коррупции Нурайым Казиева.

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По ее словам, сегодня милиционеры пришли к родителям Эмира Чукуева и его сестрам.

«Милиционеры сразу не назвали причину своего визита. Сначала они сказали, что проверят прописку каждого, затем все-таки признались, что пришли в рамках дела Эмира Чукуева. Никаких документов на проведение какой-либо проверки у них не было. Считаю, что таким образом милиция пытается оказать давление на моего супруга. Несколько раз ему было предложено пойти на сделку со следствием и дать показания на бывшего председателя совета директоров Албека Ибраимова», — сказала Нурайым Казиева.

Отметим, что по этому уголовному делу проходят бывший президент ЗАО «Компания «Манас Менеджмент» Нурсултан Белеков, бывшие главы правления ОАО «Международный аэропорт «Манас» Мурат Примбердиев и Албек Ибраимов. Последний находится в бегах, а Нурсултан Белеков отпущен под домашний арест после заключения сделки со следствием.

Напомним, Генпрокуратура совместно с Транспортной прокуратурой ранее выявила систематическую схему по предоставлению льгот иностранной компании на грузовое обслуживание международных рейсов со стороны ответственных лиц ЗАО «Компания «Манас Менеджмент». Ущерб государству составил 139 миллионов 598 тысяч 681 сом.